PlayStation salterà il Brazil Game Show di ottobre

Sony Interactive Entertainment Latin America ha annunciato che quest'anno non prenderà parte al Brazil Game Show, evento in programma in Brasile dall'8 al 12 ottobre, solo poche settimane prima del lancio di PlayStation 5.

Dopo attente valutazioni, la compagnia ha deciso di non partecipare allo show, tuttavia viene confermato che una serie di eventi per i fan brasiliani sono in programma durante l'anno, maggiori dettagli verranno diffusi nel prossimo futuro. Il Brazil Game Show è l'evento di videogiochi più importante dell'anno in America Latina, sebbene non raggiunga l'audience di eventi come l'E3 o la Gamescom, Sony tuttavia ha sempre partecipato alla kermesse almeno fino ad oggi.

L'epidemia Coronavirus ha indubbiamente costretto le grandi aziende a rivedere i propri piani di marketing, attualmente presentare console e giochi in pubblico non è permesso quasi in nessuna nazione, la speranza è che la situazione internazionale possa migliorare, anche se difficilmente sarà possibile organizzare grandi eventi nel corso dei prossimi mesi.

Secondo gli ultimi rumor Sony presenterà PlayStation 5 nel corso del mese di maggio, attualmente però non ci sono conferme da parte dell'azienda.