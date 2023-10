PlayStation sconti: giochi in offerta a meno di 4 euro da comprare prima dell'aumento

Volete giocare spendendo poco? Il sogno di tutti, ovviamente. Noi siamo specializzati nella ricerca di sconti e offerte da non perdere su PlayStation Store e altri market digitali: in questo casi vi segnaliamo i migliori giochi per PS4 e PS5 a meno di 4 euro da comprare prima dell'aumento di prezzo.

Iniziamo con Rayman Legends a 3.99 euro, super prezzo per uno dei migliori platform della storia di Ubisoft, stesso prezzo per UNO, versione digitale del celebre gioco di carte. Star Wars Battlefront Edizione Definitiva costa 2.99 euro, e vi segnaliamo anche un ottimo prezzo per The LEGO Movie Videogame e Mirror's Edge Catalyst, entrambi in sconto a 3,99 euro l'uno.

WRC 8 costa 2.99 euro, così come Rugby 20, Metal Slug XX è in sconto a 3.99 euro e vi segnaliamo anche l'indie cult LIMBO a 2,49 euro. Contra Anniversary Collection è in offerta a 3.99 euro (includ Contra, Super Contra, Super C, Contra III The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels e Probotector), Scribblenauts Mega Pack costa 3,89 e da non perdere anche Styx Shards of Darkness a soli 1,99 euro.

In chiusura, This War of Mine The Little Ones costa 1.99 euro mentre Postal Redux è in super sconto a 2.99 euro.