Solo su PlayStation: sconti e offerte di aprile sui migliori giochi PS4

Sony lancia la nuova iniziativa "Solo su PlayStation" che vi permetterà di acquistare i migliori giochi PS4 in formato fisico a prezzo ridotto. Offerta valida dall'8 al 21 aprile solamente presso i rivenditori selezionati, di seguito tutti i dettagli.

Tra i giochi in promozione troviamo vari titoli Sony a prezzo scontato (prezzo promozionale consigliato al pubblico salvo esaurimento scorte) tra cui Horizon Zero Dawn Complete Edition da 30.99 euro, The Last of Us Remastered da 15 euro, Uncharted L'Eredità Perduta da 20.99 euro, Ratchet & Clank da 15 euro, God of War da 40.99 euro, Detroit Become Human da 30.99 euro, Marvel's Spider-Man da 40.99 euro e Astro Bot Rescue Missioni per PlayStation VR da 30.99 euro.

Per l'elenco completo dei giochi in offerta vi rimandiamo al sito di PlayStation italia dove troverete per ogni titolo anche la lista dei rivenditori aderenti, tra cui rientrano MediaWorld, Amazon ed altri negozi fisici e online sparsi per tutto il territorio italiano. La promozione Solo su PlayStation è valida a partire da oggi e terminerà il prossimo 21 aprile, se siete interessati ad un gioco in particolare affrettatevi dunque prima che questo torni ad essere venduto a prezzo pieno. Avete già deciso cosa comprare?