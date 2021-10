PlayStation: secondo trimestre record, il migliore di sempre nella storia dei videogiochi

I risultati finanziari di Sony relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2022) sono decisamente positivi per quanto riguarda il brand PlayStation con oltre 3.3 milioni di PS5 distribuite da luglio a settembre e numeri in generale da record per l'intero business.

Il secondo quarto dell'anno fiscale (periodo che va dal primo luglio al 30 settembre) è il migliore di sempre non solo per PlayStation ma per qualsiasi altra hardware house nella storia dei videogiochi. La compagnia ha incassato nel periodo indicato 5.86 miliardi di dollari generando profitti pari a 751 milioni di dollari, numeri importanti per un trimestre non festivo (come quello autunnale).

Ottimi risultati anche per il PlayStation Store che nel trimestre estivo ha generato ricavi per 2.86 miliardi di dollari, la divisione Software & Service ha incassato 4.03 miliardi di dollari. Durante il trimestre in questione sono state distribuite 3.3 milioni di PS5 e 200.000 PS4 oltre a 76.4 milioni di videogiochi, tra questi 7.6 milioni di giochi targati PlayStation Studios.

Il business PlayStation continua dunque a crescere, nonostante i profitti lato hardware siano scesi a causa delle scarse vendite di PS4, mentre PS5 non è ancora così profittevole nonostante la console apparentemente non venga più venduta in perdita.