PlayStation Sense of Play: nuovo trailer giapponese con FF7 Rebirth, Tekken 8 e Foamstars

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un video della durata di quattro minuti per mostrare la lineup PlayStation dei prossimi mesi: direttore da Densuke28 e intitolato Sense of Play, il trailer mostra ben 17 giochi per PS4 e PS5.

Nello specifico, vengono mostrate clip di Final Fantasy VII Rebirth (in uscita a febbraio 2024), Armored Core VI Fires of Rubicon (già disponibile), Tekken 8 (gennaio 2024), Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name (8 novembre 2023), Fate/Samurai Remnant (già disponibile), Super Bomberman R2 (già disponibile), Ys X Nordics, Granblue Fantasy Relink e Foamstars di Square Enix.

In una sequenza mashup vengono invece presentati Tower of Fantasy, Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai (già disponibile), Persona 5 Tactica (novembre), Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (novembre), Blue Protocol, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (ottobre), Venture to the Vile e Metal Bringer.

Chiaramente questi titoli sono solo una piccola parte dei giochi in uscita su entrambe le console PlayStation tra la fine del 2023 e il corso del 2024, tanti altri titoli sono in arrivo tra Death Stranding 2 (titolo provvisorio) e Helldivers 2, non ci resta che attendere le prossime settimane per avere le idee più chiare sulla lineup software PS5 per il prossimo anno.