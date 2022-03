PlayStation: una serie molto popolare è pronta al ritorno?

Sony potrebbe avere qualcosa di grosso da annunciare a fine anno, almeno stando alle parole del leaker che per primo ha svelato l'esistenza di Pokemon Violetto e Scarlatto, in anticipo rispetto al reveal ufficiale di Nintendo.

La fonte parla del ritorno di un franchise estremamente popolare e cita espressamente PlayStation, non è chiaro però se si tratti di una IP sviluppato da uno studio interno di Sony o di un gioco terze parti. Il gioco in questione sarebbe in una fase piuttosto avanzata dello sviluppo, con quest'ultimo completo circa al 70%, viene anche citata una finestra temporale (Q4 2022) ma non è chiaro se questa si riferisca all'annuncio del gioco oppure al periodo di lancio.

Atri dettagli non sono noti e quanto riportato deve essere preso come un semplice rumor, certo i nomi papabili sono tantissimi, da Metal Gear a Sly Cooper, passando per inFamous, Twisted Metal, Syphon Filter, Silent Hill, Castlevania e Killzone, oppure il tanto rumoreggiato The Last of Us Remake, solamente per citarne alcuni e spaziando tra IP first e third party.

Da tempo si parla del ritorno di Metal Gear e chissà che non ci sia qualcosa di vero dietro al report che citava la volontà di Konami di riportare in vita le sue IP storiche con l'aiuto di un grande partner.