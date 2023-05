PlayStation Showcase 2023: cinque giochi PS5 che devono esserci per forza

PlayStation Showcase sembra alle porte, secondo gli insider il nuovo grande evento Sony si terrà tra la fine di maggio e l'inizio di giugno: non c'è ancora una data e nemmeno una conferma ma probabilmente non manca troppo a questo appuntamento. E per arrivarci belli carichi, ecco cinque giochi che vorremmo assolutamente vedere!

Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 esce in autunno e ancora non sappiamo nulla, la campagna marketing dovrebbe partire tra la primavera e l'estate.... e dunque quale occasione migliore del PlayStation Showcase? Nome scontato, lo sappiamo, ma la presenza dell'Uomo Ragno e di Miles Morales è praticamente certa, con pochissimi dubbi a riguardo.

Mortal Kombat 1

Se ne parla da tempo, l'annuncio di Mortal Kombat 1 sembra vicinissimo e secondo alcuni insider WB Games avrebbe stretto un partnership con Sony per il marketing. Sarà il PlayStation Showcase il posto giusto per un trailer esteso e un video gameplay? Noi ci speriamo!

The Last of Us Multiplayer

Per The Last of Us Parte 3 è decisamente troppo presto ma Naughty Dog potrebbe cogliere l'occasione per mostrare la componente multiplayer di The Last of Us. A quanto pare il progetto è diventato un gioco standalone (probabilmente free to play, aggiungiamo noi) non legato a The Last of Us Parte 2.

Ghost of Tsushima 2

Ghost of Tsushima è uscito da tre anni e i tempi potrebbero essere maturi per un primo teaser del mai annunciato sequel. Più volte rumoreggiato ed emerso negli annunci di lavoro, secondo molti insider Ghost of Tsushima 2 è da tempo in fase di sviluppo negli studi di Sucker Punch.

Metal Gear Solid 3 Remake

Anche in questo caso, solo rumor, tuttavia voci affidabili dicono che Konami stia lavorando ad un remake di Metal Gear Solid 3, presumibilmente in collaborazione con PlayStation. C'è chi preferirebbe un gioco nuovo (anche se senza Kojima non è la stessa cosa) ma noi ci acconteremmo volentieri del remake di Snake Eater.

Bonus: capitolo Square Enix

Sì, anche a noi piacerebbe saperne di più su Final Fantasy VII Rebirth e Kingdom Hearts 4, ma con Final Fantasy 16 in uscita è improbabile che Square Enix possa mostrare materiale promozionale per altri giochi. Probabilmente, non se ne parlerà almeno fino al Tokyo Game Show di settembre.