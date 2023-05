PlayStation Showcase 2023: proviamo a indovinare la data!

Jeff Grubb non ha dubbi: tra maggio e giugno ci sarà un nuovo PlayStation Showcase, il giornalista e insider addirittura si sbilancia dichiarando che l'evento è in programma prima della Summer Game Fest dell'8 giugno. Considerando per veritiera questa soffiata, lanciamoci in un toto date...

Partiamo dal presupposto che il PlayStation Showcase andrà in onda di giovedì, come accaduto spesso negli scorsi anni, se è vero che gli State of Play sono stati trasmessi anche di martedì e mercoledì, PlayStation Showcase solitamente ha sempre potuto contare sulla più prestigiosa serata (per noi italiani, quasi nottata) del giovedì.

Stando così le cose, le date possibili sono secondo noi solamente due: giovedì 25 maggio e giovedì 1 giugno, in quest'ultimo caso appena una settimana prima della Summer Game Fest. La data del 25 maggio trova terreno fertile nel rumor che vorrebbe Mortal Kombat 12 annunciato a maggio durante il PlayStation Showcase, è pur vero però che Sony ha dimostrato più volte di gradire particolarmente l'inizio di giugno per i suoi eventi.

E' per questo che, se dovessimo scommettere i nostri due centesimi, punteremo tutto sulla giornata di giovedì 1 giugno. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra data ideale qui sotto nello spazio commenti.