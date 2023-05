PlayStation Showcase del 24 maggio: seguitelo con Everyeye in diretta su Twitch!

Avete già preso appuntamenti per la serata di mercoledì 24 maggio? Ci auguriamo di no, altrimenti siamo costretti a chiedervi gentilmente di disdirli. Non ci sembra il caso di perdere l'evento inaugurale della nuova, caldissima estate videoludica, che si preannuncia sì orfana dell'E3, ma certamente non di grandi annunci e sorprese.

Spetterà a Sony inaugurare, con buon anticipo rispetto ai propri colleghi di settore, la stagione dei grandi eventi estivi. La messa in onda del nuovo PlayStation Showcase è prevista alle ore 22:00 di mercoledì 24 maggio e non abbiamo intenzione di perdercela per nulla al mondo! Siete tutti invitati ad unirvi alla nostra ciurma sul canale Twitch di Everyeye per seguire l'evento in diretta e con il commento in italiano: troverete la nostra redazione in live con grande anticipo rispetto all'inizio dello showcase per discutere degli ultimi rumor, fare qualche pronostico e condividere aspettative e speranze.

È passato oltre un anno e mezzo dalla trasmissione dell'ultimo PlayStation Showcase (era il 9 settembre 2021, da non credere!), dunque l'hype è prevedibilmente alle stelle. Stando alle anticipazioni fornite dalla stessa Sony, l'evento durerà poco più di un'ora e si concentrerà sui videogiochi per PS5 e PlayStation VR2 attualmente in sviluppo presso i PlayStation Studios, i partner terze parti e le realtà indipendenti di tutto il mondo. Tra i protagonisti più attesi figura senza ombra di dubbio Marvel's Spider-Man 2, la cui presenza viene ormai data per scontata, anche perché la finestra di lancio è saldamente fissata nell'autunno di quest'anno. Si parla anche di altre comparsate illustri, come quelle di Death Stranding 2, del nuovo gioco di Bend Studio, del vociferato remake di Metal Gear Solid 3 e di Project Awakening di Cygames.

Insomma, gli ingredienti per dare forma ad un evento memorabile parrebbero esserci tutti, non ci resta che attendere la messa in onda. Intanto, se non lo avete già fatto, correte ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche, in questo modo non vi perderete nessuna delle nostre future trasmissioni, PlayStation Showcase incluso!