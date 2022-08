PlayStation Showcase l'8 settembre? Anche The Snitch conferma la data

Secondo alcuni insider, il prossimo PlayStation Showcase si terrà l'8 settembre 2022, al coro di leak e rumor degli ultimi giorni si è aggiunto ora anche The Snitch, una delle gole profonde più celebri degli ultimi mesi, con un track record particolarmente positivo.

Sul server Discord di The Snitch è stato inaugurato un canale dedicato proprio al PlayStation Showcase in programma l'8 settembre dalle 23:00 a mezzanotte. C'è da dire che il canale non è gestito direttamente da The Snitch bensì dalla community e dai suoi supporter, non sappiamo dunque se il moderatore che ha aperto la stanza si sia basato sui rumor delle ultime ore o se abbia ricevuto una soffiata dall'insider.

La data del PlayStation Showcase di settembre 2022 non appare così inverosimile, già negli anni scorsi Sony ha tenuto eventi (Showcase o State of Play) durante la prima settimana di settembre o comunque entro la metà del mese, inoltre l'evento anticiperebbe di un giorno lo showcase Disney e Marvel Games previsto per il 9 settembre, andando così ad anticipare eventuali presentazioni di giochi come Marvel's Spider-Man 2 o Marvel's Wolverine, anche se quest'ultimo è previsto per il 2024 e dunque sembra troppo presto per vedere un trailer o un gameplay in azione.