PlayStation Showcase del 9 settembre: non aspettatevi GTA V PS5 o GTA 6

L'annuncio del PlayStation Showcase ha ovviamente scatenato gli insider, i quali hanno sguinzagliato le loro fonti per cercare di capire cosa vedremo esattamente durante l'evento del 9 settembre. Come sempre, poche certezze ma tanti rumor...

C'è chi conferma la presenza di God of War 2 e in generale si parla di un buon numero di giochi per PlayStation 5, tra cui grossi annunci e alcune sorprese. L'insider Tom Henderson (diventato celebre per i suoi leak su Battlefield e Call of Duty) sembra confermare la totale assenza di titoli Rockstar Games all'evento: non ci sarà ovviamente GTA 6 (che non verrà annunciato prima dell'inizio del 2023) ma nemmeno la versione espansa e migliorata di Grand Theft Auto V in arrivo a novembre su PS5 e Xbox Series X/S.

Prendete quanto riportato con le pinze dal momento che la credibilità di Henderson in queste settimane è calata drasticamente a causa di un track record negativo dovuto a leak e rumor poi rivelatisi non corretti. Se l'assenza di GTA 6 è praticamente certa, è pur vero che l'edizione rimasterizzata di GTA V potrebbe fare la sua comparsa all'evento anche solo con un trailer.

Noi seguiamo il PlayStation Showcase su Twitch il 9 settembre con una maratona, ci sarà tempo per analizzare rumor e speculazioni sui giochi presenti all'evento.