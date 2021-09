PlayStation Showcase del 9 settembre: il teaser trailer ricorda l'appuntamento PS4 e PS5

Dopo una lunga attesa da parte della community videoludica, è infine giunta la conferma della trasmissione di un nuovo PlayStation Showcase interamente dedicato alle novità in arrivo in casa Sony.

Nonostante la già anticipata assenza di aggiornamenti su PlayStation VR 2, il colosso videoludico giapponese ha garantito molti annunci in programma per l'appuntamento di giovedì 9 settembre. Lo stesso Hermen Hulst, responsabile dei team interni PlayStation, ha stuzzicato il pubblico PlayStation 4 e PlayStation 5, promettendo la presenza di "molte cose interessanti" al PlayStation Showcase.

Per rammentare l'appuntamento alla community di appassionati, Sony ha ora provveduto a pubblicare un breve teaser trailer dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, purtroppo, il filmato non offre alcun tipo di indizio su quelli che saranno i giochi destinati a fare la propria apparizione durante il PlayStation Showcase, che avrà una durata pari a circa 40 minuti.



Fortunatamente, per saperne di più non sarà necessario attendere troppo a lungo. La diretta, lo ricordiamo, prenderà il via alle ore 22:00 del fuso orario italiano. A commentare ogni annuncio, troverete ovviamente la nostra Redazione, pronta a tenervi compagnia sui lidi del Canale Twitch di Everyeye con una diretta dedicata. Vi aspettiamo dunque numerosi: cosa sperate possa essere mostrato al PlayStation Showcase?