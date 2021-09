PlayStation Showcase il 9 settembre, è ufficiale! Nuovi giochi PS5 ma non ci sarà PSVR2

Alla fine il tanto rumoreggiato PlayStation State of Play di settembre si farà, seppur con un nome diverso. Sony ha annunciato il nuovo evento PlayStation Showcase in programma per giovedì 9 settembre alle 22:00 ora italiana.

Lo show durerà circa 40 minuti e includerà aggiornamenti sui progetti PlayStation Studios e dagli studi di terze parti, con novità sui giochi in arrivo durante la stagione natalizia e oltre, al termine dello showcase inoltre ci saranno ulteriori approfondimenti su quanto mostrato.

Sony specifica che non ci sarà spazio per la nuova generazione di PlayStation VR tuttavia ci saranno tanti giochi PlayStation 5 sviluppati da grandi compagnie e da team più piccoli. Appuntamento quindi per giovedì 9 settembre alle 22:00 ora italiana sul canale Twitch di Everyeye.it per scoprire tutte le novità dall'universo PlayStation, saremo online sin dal pomeriggio per seguire l'evento in diretta con una maratona e farvi compagnia in attesa dell'inizio dello showcase.



Purtroppo al momento Sony non ha diffuso una lineup dei giochi presenti e non sappiamo quali saranno i titoli presenti al PlayStation Showcase di settembre ma la lunga durata farebbe pensare ad una buona quantità di annunci in programma da parte di studi interni, editori di terze parti e sviluppatori indipendenti che andranno ad arricchire la lineup software di PlayStation dei prossimi mesi.