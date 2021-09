PlayStation Showcase: tutti gli annunci e i nuovi giochi PS5 dell'evento Sony

Quaranta minuti di novità e aggiornamenti su progetti già noti, per poi chiudere con alcuni importanti annunci per il futuro di PlayStation 5 e PS4. Il PlayStation Showcase del 9 settembre 2021 non è certo stato avaro di sorprese per i fan di casa Sony.

L'evento si apre subito con l'annuncio di Star Wars Knights of the Old Republic Remake, la nuova versione del classico BioWare del 2003 in arrivo in esclusiva console PS5 al lancio in futuro. Si passa poi al trailer ad alto tasso di spettacolarità di Project Eve e al nuovo adrenalinico filmato di Tiny Tina's Wonderlands, la cui uscita è confermata per il 25 marzo 2022. È poi il turno di Square-Enix, che ci offre un nuovo assaggio di Forspoken con finestra di lancio fissata per la primavera 2022, per poi lasciare il posto al trailer di Rainbow Six Extraction firmato Ubisoft.

Alan Wake Remastered si mostra in tutto il suo terrificante splendore: a oltre un decennio dal suo debutto il titolo Remedy si prepara ad esordire su PS5 e PS4. Non manca nemmeno un aggiornamento sulle versioni PS5 di Grand Theft Auto V e GTA Online, disponibili a partire da marzo 2022 e non a fine anno come precedentemente comunicato. Dopo una lunga assenza fa il suo ritorno anche Ghostwire: Tokyo, in sviluppo presso Tango Gameworks. Si passa così ad altri interessanti titoli quali Marvel's Guardians of the Galaxy, Vampire The Masquerade: Bloodhunt, Deathloop (ormai prossimo alla sua uscita su PS5) e il coloratissimo Tchia.

Lo Showcase si avvia verso le sue ultime battute ed è il momento di calare gli assi. Uncharted si appresta ad esordire su PS5 e PC tramite la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, mentre Insomniac Games offre una gradita sorpresa: un teaser trailer per Marvel's Wolverine in sviluppo per PS5. Ma Insomniac non intende fermarsi qui e getta nella mischia anche un teaser per Marvel's Spider-Man 2, con uscita fissata per il 2023. Gran Turismo 7 esce il 4 marzo 2022 ed è protagonista di un coinvolgente trailer. E a chiudere le danze è lui: God of War Ragnarok è il titolo ufficiale del nuovo capitolo della serie, che finalmente si mostra in un trailer vero e proprio con tanto di sequenze sia narrative che di gameplay.

Soddisfatti da questi 40 minuti di PlayStation Showcase?