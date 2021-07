PlayStation Showcase: l'annuncio è questione di giorni, per il leaker di FF Origin

Da qualche tempo a questa parte, non si fa altro che parlare del presunto PlayStation Showcase con 90 minuti di contenuti che Sony starebbe preparando per tornare a parlare dei nuovi titoli in arrivo su PS5 e PS4.

Il colosso nipponico, come suo solito, mantiene un certo riserbo sulla questione e per il momento si dimostra restia ad annunciare in via ufficiale i propri piani. Tuttavia, i rumor continuano ad affiorare senza sosta in rete, suggerendo che l'annuncio dell'evento sia ormai questione di giorni.

A dichiararlo è stato SoulsHunt, insider che nelle scorse settimane ha correttamente anticipato il reveal di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin da parte di Square-Enix, e secondo il quale Sony sarebbe in procinto di mostrare il primo gameplay trailer di God of War Ragnarok e annunciare la tanto agognata versione rimasterizzata di Bloodborne per PlayStation 5.

Questo ed altro potrebbe giungere nel corso del PlayStation Showcase che si dovrebbe tenere tra il 6 e il 12 luglio. In tanti si sarebbero aspettati qui la presentazione ufficiale dell'espansione Ghost of Ikishima, ma Sucker Punch ha giocato d'anticipo annunciando sin da oggi Ghost of Tsushima Director's Cut, all'interno del quale sarà inclusa la sezione di gioco aggiuntiva ambientata nell'isola di Iki.