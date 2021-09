PlayStation Showcase: Abandoned e God of War 2 nella scaletta, ma si tratta di un fake

Manca ormai poco all'attesissimo nuovo appuntamento con il PlayStation Showcase di Sony, e nel frattempo è stata avvistata online la presunta scaletta dell'evento. Lo stesso autore del leak, tuttavia, ha in seguito specificato che si tratta soltanto di uno scherzo.

A stendere la scaletta è stato Modern Vintage Gamer, sviluppatore presso Night Dive Studios e collabortore di Limited Run Games oltre che YouTuber, che si è divertito ad immaginare i contenuti che Sony ha in serbo per i suoi utenti.

Il programma immaginato dal content creator prevedeva un discorso di apertura di Jim Ryan che avrebbe fatto da preambolo al reveal di un gioco con al capo Teruyuki Toriyama, già producer di Bloodborne e Demon's Souls (e che in verità ha lasciato Japan Studio da alcuni mesi). In seguito avremmo assistito al gameplay trailer di Horizon Forbidden West e alla successiva entrata in scena di Yoshinori Kitase, con Final Fantasy VII Remake Parte 2 o Final Fantasy XVI come probabili protagonisti.

Nel corso dell'evento ci sarebbe poi stato spazio per Gran Turismo 7, una nuova colorazione del DualSense, un aggiornamento legato al PlayStation Plus, e persino Abandoned con Hasan Karhaman e Takuya Kozuki di Konami. Dulcis in fundo, sarebbe stato God of War Ragnarok a chiudere il sipario con il primo trailer ufficiale del gioco di Santa Monica. Jim Ryan avrebbe infine salutato gli spettatori con un discorso incentrato sulla disponibilità delle scorte di PlayStation 5 nel corso del 2022.

Come detto in apertura, si tratta solo di uno scherzo, confermato da un successivo tweet di Modern Vintage Gamer. Non ci resta che attendere l'inizio ufficiale del PlayStation Showcase, in programma per giovedì 9 settembre alle ore 21:00. Vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per seguire in nostra compagnia l'evento.