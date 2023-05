PlayStation Showcase: il countdown è live su YouTube e ci sono già tante persone in chat

Sony ha caricato sul canale YouTube di PlayStation la video premiere del PlayStation Showcase 2023 in programma il 24 maggio alle 22:00 ora italiana. Una semplice immagine statica con indicato l'orario di trasmissione, un video che ha però già attirato molti giocatori.

La chat a fianco del video è già in fermento e il flusso di messaggi e commenti è decisamente cospiscuo, nonostante manchino ancora diversi giorni al PlayStation Showcase, segno evidente del grande hype che circonda il prossimo evento targato PlayStation.

Sony ha fatto sapere che il PlayStation Showcase 2023 durerà poco più di 60 minuti, in questo lasso di tempo ci sarà spazio per giochi PS5 e PS VR2 prodotti da PlayStaton Studios, da partner esterni e da sviluppatori indipendenti di tutto il mondo.

Tra i protagonisti più accreditati c'è Marvel's Spider-Man 2, in queste ore è trapelata una scaletta del PlayStation Showcase 2023 che include giochi come Killzone, Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake e Ghost of Tsushima 2, tuttavia sembra trattarsi di un fake.

Ricordatevi che il 24 maggio seguiremo PlayStation Showcase in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it con tanto di pre show e post show per commentare tutte le novità mostrate durante l'evento, fateci compagnia per una serata interamente dedicata al mondo PlayStation.