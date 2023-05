PlayStation Showcase deludente? Sony ha altri giochi pronti da mostrare dice Tom Henderson

PlayStation Showcase è stato accolto tiepidamente dai giocatori, principalmente a causa della mancanza di grandi giochi first party di PlayStation, con pochissime eccezioni (tra cui ovviamente Marvel's Spider-Man 2). Perché Sony non ha mostrato i suoi assi nella manica? Se lo chiede anche il leaker e insider Tom Henderson.

Secondo Henderson, lo Showcase non avrebbe rappresentato in alcun modo "la fase 2 di PlayStation 5" presentandosi anzi come un evento non particolarmente esaltante. Che fine hanno fatto Marvel's Wolverine, Death Stranding 2, Rise of the Ronin, The Last of Us e Horizon Multiplayer? E la tanto rumoreggiata PlayStation 5 Slim in uscita a settembre?

Stando alle parole dell'insider, è probabile che altre sorprese possano essere in serbo per la Summer Game Fest dell'8 giugno, con Sony che avrebbe altri giochi pronti da mostrare al pubblico, tra cui probabilmente il gioco multiplayer di The Last of Us e Death Stranding 2 di Kojima Productions, scomparso dai radar dopo il primo annuncio dello scorso dicembre.

Henderson ipotizza poi anche un prossimo State of Play in programma, anche perché ad oggi non conosciamo ancora la data di uscita di Marvel's Spider-Man 2 e nemmeno di PlayStation Q e dei nuovi auricolari wireless ufficiali PlayStation per PS5 e PC. Insomma, l'impressione. che Sony non abbia ancora finito con gli annunci in questa calda estate videoludica.