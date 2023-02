PlayStation Showcase prima dell'E3, Grubb è certo: 'sarà uno show imponente'

Non appena spentisi i riflettori sugli annunci del PlayStation State of Play di febbraio, Jeff Grubb non attende un attimo e rilancia la prospettiva di un grande PlayStation Showcase in arrivo prima di giugno.

Stando a quanto riferito dall'insider, la dirigenza Sony starebbe raccogliendo le energie per dare presto il via a una sorta di "fase 2" di PlayStation 5. L'evento mediatico dovrebbe tradursi, sempre secondo Grubb, in uno "spettacolo imponente", dedicato per la gran parte alle esclusive in arrivo su PS5 e alle produzioni dei team interni.

Proprio l'esigenza di offrire un palco perfetto agli autori dei PlayStation Studios avrebbe ritardato l'organizzazione del PlayStation Showcase. L'insider sostiene infatti che in origine l'evento avrebbe dovuto essere trasmesso nell'autunno del 2022. A quanto pare, però, i team interni "non erano ancora pronti" a mostrare le loro nuove creazioni al grande pubblico. Ora i PlayStation Studios avrebbero però serrato i ranghi e starebbero preparando un grande show videoludico.



Al momento, ovviamente, non si hanno conferme ufficiali in merito ai programmi di Sony e alla strategia comunicativa dell'azienda giapponese. Dopo la grande attenzione dedicata al gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, potrebbe però essere effettivamente giunto il momento di aprire il garage dei PlayStation Studios per dare uno sguardo a Marvel's Spider-Man 2 e alle prossime creazioni di Bluepoint, Naughty Dog e tanti altri.