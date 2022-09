Ci sarà un PlayStation Showcase entro fine anno? Jeff Grubb non è tanto sicuro

A settembre, Sony ha trasmesso uno State of Play mentre la community si aspettava un nuovo PlayStation Showcase come da tradizione alla fine dell'estate. Così non è stato, ma quante possibilità ci sono di vedere un simile evento entro fine anno? Poche, secondo Jeff Grubb.

Il noto giornalista e insider infatti è poco convinto a riguardo e non crede che ci sarà un PlayStation Showcase (o una PlayStation Experience) molto presto, probabilmente se ne riparlerà nel 2023 ma questa è solamente la sua opinione.

Grubb non esclude l'ipotesi che Sony possa partecipare ai The Game Awards di dicembre o trasmettere un nuovo State of Play nelle prossime settimane, ma un grande evento stile PlayStation Showcase sembra difficile dal momento che il giornalista non ha sentito nulla a riguardo negli ultimi tempi dalle sue fonti.

Non dimentichiamo poi che quest'anno torna anche la Paris Games Week in programma nella capitale francese dal 2 al 6 novembre, con Sony, Microsoft e Nintendo che hanno già confermato la partecipazione alla fiera. Ci sarà un evento digitale targato PlayStation in questa occasione? Per il momento tutto tace e dunque è presto per sbilanciarsi.

Voi cosa ne pensate, gli appuntamenti comunicativi di Sony per il 2022 sono terminati o ci saranno delle sorprese in merito?