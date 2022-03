PlayStation Showcase: l'evento di marzo è stato rimandato per la guerra in Ucraina?

AccountNGT (leaker salito agli onori della cronaca per svelato in anticipo l'esistenza di Star Wars Eclipse di Quantic Dream) ha fatto sapere che secondo le sue fonti il PlayStation Showcase di marzo verrà rinviato a causa della delicata situazione internazionale.

L'insider fa sapere che Forspoken verrà rinviato e l'annuncio arriverà proprio durante il prossimo PlayStation Showcase, anche questo evento però subirà un posticipo, idealmente previsto per inizio marzo, lo show verrà trasmesso più avanti, comunque entro la fine del mese. La decisione sarebbe stata presa (il condizionale è d'obbligo) a causa della delicata situazione internazionale tra Russa e Ucraina, conflitto che sta tenendo in apprensione non solo tutta l'Europa ma anche gli Stati Uniti.

Non sarebbe quindi questo il clima giusto per un PlayStation Showcase, almeno stando alle fonti di AccountNGT, al momento Sony non ha confermato nulla e l'evento PlayStation non è mai stato annunciato per il mese di marzo.

Sempre la stessa fonte fa sapere poi che i possessori di console PlayStation devono aspettarsi due grandi ritorni: nuovi giochi di inFamous e WipEout sarebbe in sviluppo ma non è chiaro se questi verranno annunciati quest'anno mentre un lancio nel 2022 appare improbabile, anche in questo caso però non ci sono conferme dirette e non ci resta che aspettare per saperne di più.