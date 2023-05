PlayStation Showcase con Ghost of Tsushima 2 e The Last of Us 3? Diciamo di no

Su Reddit sta circolando una resunta scaletta dell'evento PlayStation Showcase in programma a fine maggio o inizio giugno. Tutto molto interessante se non fosse che effettivamente la lineup in questione sembra più frutto di desideri e speranze personali, anziché di un vero leak, dunque da prendere con le dovute precauzioni.

L'autore specifica che la scaletta non è completa (noi invece aggiungiamo che sembra poco credibile) e dunque potrebbero esserci altre sorprese durante l'evento.

Secondo quanto riportato assisteremo all'annuncio di Ratchet & Clank 2016 e Ratchet & Clank Rift Apart per PC, ci sarà poi spazio per Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, per il misterioso Hellborn e per un annuncio a tema Metal Gear Solid (MGS 3 Remake?).

Poi, spazio a Marvel's Spider-Man 2, all'annuncio di Ghost of Tsushima 2 di Sucker Punch, a nuovo materiale su Final Fantasy XVI e all'annuncio di Attack on Titan 3 (??). Si arriva poi alle vere e proprie bombe con Naughty Dog protagonista sul palco per svelare The Last of Us Factions (e fin qui), il porting PC e PS5 di The Last of Us Parte 2 (perché no...) e addirittura l'annuncio di The Last of Us Parte 3.

Non ci sarà Bloodborne (David Jaffe invece dice di sì a Bloodborne Remaster) e infine c'è spazio per un titolo misterioso che l'autore svela con la parole "Blade blade blade blade." Insomma... giudicate voi.