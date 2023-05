PlayStation Showcase: giochi, nuova PS5 e rumor, ipotizziamo gli annunci

Ormai sembra certo anche se attendiamo ancora conferme ufficiali: il prossimo PlayStation Showcase andrà in onda entro poche settimane, idealmente entro la fine di maggio o la prima settimana di giugno, secondo insider e giornalisti come Jeff Grubb e Andy Robinson.

Come sempre accade in questi casi, non mancano rumor e speculazioni, proviamo dunque a ipotizzare una possibile scaletta dell'evento in base alle voci di corridoio emerse nelle ultime settimane. Partiamo chiaramente dai giochi: il primo grande nome è quello di Spider-Man, con ogni probabilità Insomniac mostrerà il gameplay di Marvel's Spider-Man 2, in uscita si mormora a settembre, o comunque entro la fine dell'anno. Difficilmente invece avremo novità su Marvel's Wolverine.

Anche Warner Bros dovrebbe essere della partita con l'annuncio di Mortal Kombat 12, Andy Robinson di VGC è invece assolutamente certo che ci saranno novità a tema Konami: probabilmente l'annuncio di Metal Gear Solid 3 Remake/Remaster, un nuovo Castlevania o magari la data di uscita di Silent Hill 2 Remake.

C'è poi chi ipotizza un possibile teaser per Ghost of Tsushima 2 anche se sembra troppo presto, il PlayStation Showcase potrebbe però ospitare anche novità su giochi già annunciati sia first che third party, pensiamo ad esempio a Little Devil Inside, Pragmata di Capcom, Final Fantasy 16 e Rise of the Ronin, solamente per citarne alcuni. Chissà poi che Sony non tolga i veli ai giochi free to play dei PlayStation Studios presentando The Last of Us Multiplayer, Horizon MMO e altri GaaS in sviluppo.

Infine, spazio all'hardware: Tom Henderson ha confermato l'esistenza di PS5 Slim con lettore ottico estraibile, PS5 PRO e PlayStation Q Lite, la console portatile per il Remote Play, oltre ad una serie di nuovi accessori targati PlayStation 5. PS5 Slim e Q Lite dovrebbero uscire entro la fine del 2023 ed ecco che Sony potrebbe dunque annunciare questi prodotti proprio durante lo showcase primaverile.

E voi cosa vi aspettate dal PlayStation Showcase 2023? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.