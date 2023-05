PlayStation Showcase, quale giudizio sullo show? Parla Jim Ryan

Tra gli annunci del PlayStation Showcase di maggio hanno trovato spazio moltissime produzioni, tra titoli terze parti, Indie e creazioni dei PlayStation Studios.

Una line-up variegata, che Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha commentato con queste parole:

"La presentazione di oggi dimostra il nostro costante impegno nel proporre il più ampio e diversificato catalogo di giochi possibile. Evidenzia inoltre la straordinaria popolarità e potenza di PS5, mentre la community degli sviluppatori si impegna per spingerne al limite le potenzialità più avanzate. Stiamo investendo con forza nel futuro, con hardware innovativo come PlayStation VR2 e l'appena annunciato Project Q, oltre al nostro programma di espansione nei settori PC, mobile e dei videogiochi live service, per trasformare il modo e i luoghi nei quali è possibile fruire dei nostri contenuti".



I contenuti proposti dal PlayStation Showcase, tuttavia, non hanno accontentato tutti, e diverse critiche hanno coinvolto anche il reveal del gameplay di Marvel's Spider-Man 2. Per farvi un'idea dell'esito complessivo dell'evento, vi segnaliamo la possibilità di recuperare la replica integrale del commento della nostra redazione, trasmesso live sul canale Twitch di Everyeye.