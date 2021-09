PlayStation Showcase: God of War 2, Gran Turismo 7 e COD Vanguard all'evento?

Si avvicina il PlayStation Showcase di settembre e il leaker Moore's Law Is Dead ha pubblicato quella che sembra essere la possibile scaletta dell'evento, con Sony che avrebbe deciso di dare spazio ad almeno cinque diversi titoli durante i 40 minuti dello show.

Secondo lo YouTuber, durante il PlayStation Showcase del 9 settembre vedremo un trailer/teaser di God of War 2, un gameplay trailer di Gran Turismo, un trailer di gioco di Stray di Annapurna Interactive, un nuovo video gameplay di Call of Duty Vanguard e infine il reveal di The Last of Us Parte 2 Factions, ovvero il multiplayer del gioco di Naughty Dog.

In questi giorni sono circolate altre scalette del PlayStation Showcase ma tutte di pura fantasia, al momento infatti non ci sono certezze sui piani di Sony per l'evento, sono in molti però a credere che vedremo God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, alcuni titoli di terze parti (come Call of Duty Vanguard, che vanta accordi di marketing con PlayStation), produzioni indie come Stray e infine il tanto atteso multiplayer di The Last of Us 2.

Giovedì seguiremo il PlayStation Showcase su Twitch, vi invitiamo a sintonizzarvi sul canale dall'ora di cena, ci troverete in live con un ricco pre show aspettando la portata principale delle 22:00.