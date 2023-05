PlayStation Showcase imminente? Tom Henderson non sa nulla

Secondo alcuni rumor il nuovo PlayStation Showcase è imminente e Sony potrebbe trasmettere il prossimo appuntamento comunicativo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Nessuna conferma, al momento, solo tante voci di corridoio...

Se alcuni giornalisti e insider come Jeff Grubb sono assolutamente sicuri di uno State of Play o PlayStation Showcase a stretto giro, Tom Henderson invece ci fa sapere con un meme di non aver sentito assolutamente nulla a riguardo e dunque di non poter fare anticipazioni di alcun tipo sullo showcase di Sony.

Certo, il fatto che Henderson non sappia nulla riguardo il prossimo PlayStation Showcase (o State of Play) potrebbe far sorgere dei dubbi riguardo l'effettiva veridicità dei rumor circolati in questi giorni, tuttavia bisogna dire che Henderson si muove con maestra nel campo dei leak hardware mentre sembra avere minor focus per quanto riguarda gli eventi dell'industria, per questi ultimi Jeff Grubb ha dimostrato di essere un vero guru.

Il PlayStation Showcase 2023 è ancora privo di una data tuttavia è stato proprio Jeff Grubb a sottolineare che l'evento di Sony si terrà prima del Summer Game Fest di Geoff Keighley, in programma giovedì 8 giugno. Se così fosse, ne sapremo sicuramente di più nel corso del mese di maggio.