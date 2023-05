PlayStation Showcase: leaker anticipa un annuncio, è Shin Megami Tensei II Remake?

Quando mancano meno di due ore alla messa in onda dell'attesissimo PlayStation Showcase, un noto leaker ha lanciato un'indiscrezione che sta facendo scervellare i videogiocatori in trepidante attesa.

Pochi minuti fa, il noto leaker billbil-kun (lo stesso che spesso e volentieri anticipa i nuovi giochi per PlayStation Plus, beccandoli praticamente sempre), è intervenuto su Twitter condividendo un misterioso logo appartenente ad un progetto che parrebbe essere destinato ad essere annunciato durante il PlayStation Showcase.

Come potete vedere anche voi in cima a questa notizia, parrebbe essere il numero romano "II" in corsivo. Con il suo colore rosso su fondo nero, ha già dato il là a numerose speculazioni, tra chi lo riconduce a Bloodborne 2 e chi invece ad un remake di Ninja Gaiden II. La teoria più accreditata del momento lo assocerebbe tuttavia ad un remake di Shin Megami Tensei II: come potete vedere in calce a questa notizia, il II del logo di billbil-kun appare molto simile a quello utilizzato nella copertina del gioco originale di Atlus, quindi questa teoria non ci sembra del tutto campata in aria.

Tra l'altro da diversi giorni circolano dei rumor che vogliono Atlus in procinto di annunciare anche Persona 6, il remake di Persona 3 e uno spin-off. E se facesse tutto parte di un piano più grande? Lo scopriremo tra pochissimo, il PlayStation Showcase comincia alle ore 22:00!