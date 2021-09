PlayStation Showcase: Naughty Dog ci sarà con il multiplayer di TLOU2?

Il PlayStation Showcase del 9 settembre 2021 è ormai alle porte e aumenta sempre di più l'attesa e la curiosità di scoprire cosa Sony e i suoi studi hanno in serbo per gli appassionati. L'evento promette un assaggio di ciò che PS5 e PS4 offriranno nel prossimo futuro, tra giochi inediti e aggiornamenti su titoli già annunciati.

Al momento non è chiaro quali team saranno protagonisti dell'evento, ma i social network sono una fonte perfetta per stuzzicare le attese dei fan. Un membro di Naughty Dog, il senior editor Samuel Prince, ha retwittato l'annuncio del PlayStation Showcase: l'autore non ha fornito nessun commento specifico, facendo ricorso a un'emoji che lascia intendere il suo enorme interesse nei confronti della presentazione digitale organizzata da Sony. Non ci sono conferme sulla presenza dello studio californiano, ma sappiamo che Naughty Dog è al lavoro su più giochi Tripla A e non è da escludere che qualche novità su cosa bolle dentro le loro pentole possa essere rivelata nel corso dell'evento. In particolare, Naughty Dog sta sviluppando un gioco multiplayer standalone dal forte taglio cinematografico: che dunque la componente multiplayer di The Last of Us Parte 2 da tempo rumoreggiata possa finalmente mostrarsi al pubblico?

Vi ricordiamo di seguire le novità del PlayStation Showcase con Everyeye su Twitch: la nostra redazione non si perderà nulla dei 40 minuti dell'evento, che partirà alle ore 22:00 italiane del 9 settembre. Cosa vi aspettate dal nuovo Showcase?