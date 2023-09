PlayStation Showcase e Nintendo Direct questa settimana? Nessuna conferma ma solo rumor

Quella appena iniziata potrebbe effettivamente essere una settimana di fuoco per gli appassionati di videogiochi: secondo quanto si rumoreggia da giorni, proprio questa settimana si terranno i nuovi eventi digitali di PlayStation e Nintendo. Ma cosa c'è di vero e cosa sappiamo su questi appuntamenti comunicativi?

PlayStation Showcase o State of Play di settembre

Assolutamente nessuna conferma da Sony ma un nuovo evento digitale questa settimana è certamente possibile e numerosi insider parlano di una presunta fine del "silenzio comunicativo" di Sony che coincide proprio con la settimana appena iniziata. Non è detto che il riferimento sia però al PlayStation Showcase, Sony potrebbe trasmettere uno State of Play o limitarsi a comunicazioni sul blog istituzionale.

Certo le novità non mancherebbero tra Stellar Blade e Final Fantasy VII Rebirth, senza dimenticare la tanto rumoreggiata PS5 Slim che dovrebbe uscire a settembre ma che non è ancora stata annunciata.

Nintendo Direct

Anche in questo caso le voci si sprecano e a quanto sembra Nintendo avrebbe molti giochi ancora da mostrare tra cui un nuovo gioco di Donkey Kong, il ritorno di F-Zero e il platform della Principessa Peach. Ci saranno novità su Nintendo Switch 2? Probabilmente no.

Non ci resta che attendere per scoprire se questi due eventi siano effettivamente in programma per questa settimana, tra oggi e domani probabilmente ne sapremo di più.