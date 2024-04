PlayStation Showcase o State of Play a maggio con Silent Hill 2? Indizi da Jeff Grubb

Durante la nuova puntata del podcast Giant Bomb, Jeff Grubb, noto insider e giornalista videoludico, ha parlato di un nuovo possibile evento di Sony PlayStation che potrebbe tenersi durante il mese di maggio.

Nel corso della recente trasmissione, Grubb ha dichiarato che a maggio potrebbe arrivare un nuovo PlayStation Showcase o State of Play, durante il quale Sony andrebbe a concedere spazio ad un gioco particolarmente atteso come Silent Hill 2 Remake.

Proprio di recente è arrivato un aggiornamento della classificazione ESRB di Silent Hill 2 Remake, e sappiamo come eventi del genere siano spesso forieri di notizie riguardanti le date di lancio dei giochi. L'ultima presentazione di Silent Hill 2 Remake non si è rivelata particolarmente convincente, e chissà che non si riveli questa l'occasione giusta per Bloober Team e Konami per riscattarsi e fornire novità sul gioco. La speranza, quindi, è che il titolo sia ormai prossimo all'arrivo e che possa tornare a mostrarsi in azione proprio durante il vociferato evento targato Sony.

Al momento, in ogni caso, non c'è nulla di certo al riguardo. Sappiamo che Jeff Grubb ha più di una volta dimostrato di essere in contatto con fonti interne all'industria videoludica e di poter quindi fornire anticipazioni attendibili. Tuttavia, vi raccomandiamo di prendere quanto riportato con le pinze, in attesa di novità da parte di Sony.

