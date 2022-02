PlayStation Showcase o State of Play a marzo? Due insider ne sono sicurissimi

Tom Henderson è sicuro, Sony ha qualcosa da presentare e lo farà nel corso del mese di marzo con uno speciale evento che potrebbe essere un PlayStation Showcase o magari uno State of Play, questo aspetto non è ancora del tutto chiaro.

Anche Shpeshal Nick è dello stesso avviso e conferma le parole del collega, utilizzando anche il termine "The Good One" per far capire che l'evento sarà piuttosto interessante. Cosa vedremo? Tante le ipotesi, pochissime le certezze, lo show potrebbe essere incentrato su PlayStation VR2 (proprio ieri Sony ha svelato il design di PlayStation VR2) oppure sui giochi in arrivo nei prossimi mesi con novità su Hogwarts Legacy (si parlava di una presentazione prevista proprio ad uno State of Play in primavera) e ovviamente God of War Ragnarok, probabilmente uno dei protagonisti dei prossimi eventi Sony.

Ma ci sono anche Final Fantasy 16 e il tanto chiacchierato remake di The Last of Us, solamente per citare altri due titoli che potrebbero comparire durante lo showcase, mentre sembra essere troppo presto per Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.

Tutto è avvolto nel mistero per ora e Sony non ha confermato nulla ma i nomi coinvolti in questa fuga di notizie sono certamente autorevoli e affidabili.