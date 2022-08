PlayStation Showcase o State of Play: quando si terrà il nuovo evento Sony?

Sony è stata in silenzio durante questi mesi estivi, se escludiamo il PlayStation State of Play del 2 giugno, il colosso giapponese non ha svelato particolari novità a luglio e agosto ma c'è chi è pronto a scommettere che Sony tornerà a farsi sentire a settembre, come ormai è tradizione per la compagnia giapponese.

Nello specifico, molti insider sono concordi dell'affermare che il nuovo PlayStation State of Play si terrà l'8 settembre, con solo poche ore di anticipo rispetto all'evento Disney e Marvel Games Showcase del 9 settembre, probabilmente per anticipare la presentazione di giochi come Marvel's Spider-Man 2 o Marvel's Wolverine rispetto allo showcase Disney e Marvel, ma questa è solamente una ipotesi.

In passato si era ventilato di uno State of Play ad agosto dedicato a The Last of Us Parte 1 in uscita il 2 settembre, inoltre si è più volte rumoreggiato di uno show dedicato a God of War Ragnarok ma per il momento tutto tace. Dunque, State of Play o PlayStation Showcase a settembre? Ipotesi possibile considerando che Sony non parteciperà alla Gamescom 2022 in programma a Colonia dal 22 al 24 agosto. Con la ripresa della nuova stagione videoludica a settembre, PlayStation potrebbe far sentire la propria voce con nuovi annunci.