PlayStation Showcase: previsioni e aspettative sui giochi PS5, God of War 2 ci sarà?

Mancano pochi giorni al PlayStation Showcase, Sony ha annunciato uno speciale livestream per il 9 settembre, non uno State of Play ma un vero e proprio evento più corposo della durata di 40 minuti, con un post show di approfondimento per saperne di più sulle novità annunciate. Ma cosa possiamo aspettarci da questa conferenza PlayStation?

Sony dal canto suo ha chiarito che non ci saranno notizie su PlayStation VR 2 in questa occasione, tuttavia ci saranno tanti annunci e non mancheranno le sorprese, assicura Hermen Hulst, il responsabile dei Worldwide Studios. Attenzione perchè "annunci" non vuol dire necessariamente "nuovi annunci" ma anche aggiornamenti su titoli già noti.

Iniziamo con la preda più ambita, parliamo ovviamente di God of War 2 (o God of War Ragnarok, il titolo ufficiale non è ancora stato rivelato) secondo molti insider il gioco di Cory Barlog ci sarà, non è chiaro però se assisteremo alla presentazione del gameplay (ma le possibilità non sono molte) o solamente alla pubblicazione di un teaser o di un trailer, ipotesi questa certamente più probabile.

Horizon Forbidden West ci sarà? Probabilmente no, Sony ha aperto i preordini da poco ed il gioco è stato protagonista di in un rinvio, non sembra quindi esserci spazio per ulteriori comunicazioni legate all'avventura di Aloy. Non è da escludere la presenza di Gran Turismo 7 (in uscita nel 2022) inoltre il PlayStation Showcase potrebbe essere l'occasione giusta per saperne di più su due giochi Square Enix come Final Fantasy 16 e Forspoken (ex Project Athia), due titoli dei quali sappiamo ad oggi molto poco.



Ricordiamo che l'8 settembre verrà pubblicato il trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut e non è escluso che possa essere mostrato anche il giorno successivo durante l'evento PlayStation Showcase. C'è chi ha ipotizzato anche l'annuncio del multiplayer di The Last of Us 2 (The Last of Us Part 2: Factions) e l'apparizione di Hogwarts Legacy di WB Games, il gioco di Harry Potter rimandato al 2022. Continuando a parlare delle terze parti è probabile una comparsa di Call of Duty Vanguard, che ricordiamo gode di una corsia preferenziale per il marketing su PlayStation grazie agli accordi tra Sony ed Activision. Impossibile poi non pensare a Kena Bridge of Spirits tra le produzioni indipendenti, mentre stando ad alcune voci non ci sarà spazio per GTA V Expanded and Enhanced, la riedizione next-gen di Gran Turismo 5 in uscita a novembre.



Il 9 settembre scopriremo cosa ha in serbo Sony per i prossimi mesi