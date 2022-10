PlayStation Showcase: i rumor sulla sua cancellazione sono veritieri?

Dopo le riflessioni di Tom Henderson su PlayStation 5 Pro e la versione mid-gen di Xbox Series X, Sony torna a far parlare di sé con le ultimissime indiscrezioni giunte in rete sulla presunta cancellazione di una nuova edizione del PlayStation Showcase, la cui decisione deriva da una linea di condotta legata all'acquisizione di Activision-Blizzard.

Sembrerebbe, infatti, che nei primi piani di Sony per questa mesata videoludica di ottobre-novembre ci fosse l'idea di uno Showcase dedicato ad alcune delle venture produzioni per la nuova console ammiraglia di casa Sony. Recentemente tali indiscrezioni sono sempre più apparse in rete, il che ha portato a crede che ci fosse un fondo di verità intorno a queste "voci di corridoio". L'arrivo dell'edizione di questa presentazione videoludica coincideva spesso con il mese di settembre-ottobre, il che ha portato a tutta una serie di curiosità sui reali progetti di Sony.

Tuttavia, sono rimbalzati in rete una serie di rumor sulla cancellazione del sopracitato evento, il cui fattore scatenante sarebbe derivato da una richiesta dai piani alti di far fronte all'acquisizione di Activision-Blizzard ad opera di Microsoft, in modo da poter dare adito alle proprie dichiarazioni circa la grande forza che Xbox avrebbe - a detta della dirigenza di Sony - rispetto alla concorrenza. Inizialmente non vi erano alcune conferme di tale decisione, eppure sembrerebbe che vi sia una forte correlazione tra un possibile Showcase cancellato e tutti i recenti annunci nel mondo videoludico.

Infatti, negli ultimi giorni abbiamo dapprima assistito ai tweet di Kojima ed Elle Fanning sul progetto a cui sta lavorando da diverso tempo Kojima Productions. Successivamente, però, vi sono state - sempre nelle ultime ore - i reveal delle ultime produzioni targate Silent Hill, come Silent Hill F e non solo, il nuovo trailer dedicato a Final Fantasy XVI e l'imminente showcase di Capcom su alcuni lavori del brand di Resident Evil. La correlazione tra i sopracitati team di sviluppo/software house e Sony è ben che nota al pubblico, il che avvalora la tesi di uno showcase cancellato solamente nell'ultimo periodo.

Che si tratti di una semplice coincidenza - o meglio, serie di coincidenze -? Purtroppo non possiamo ancora dirlo con certezza, ma è indubbio che sia in arrivo una risposta al problema che Sony sta recentemente affrontando con Microsoft e l'acquisizione di Activision-Blizzard, che verte tutto attorno alla sola IP di Call of Duty e sulla crescita che questa apporterebbe al servizio in abbonamento Game Pass.