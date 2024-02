PlayStation Showcase a maggio 2024? Nuovo rumor sull'evento Sony

Manco il tempo di metabolizzare quanto visto quanto visto al PlayStation State of Play di gennaio 2024 che in rete ha già trovato diffusione il primo rumor in merito ad uno dei prossimi appuntamenti mediatici della divisione gaming di Sony.

La nuova indiscrezione è apparsa su ResetEra e porta la firma di John Harker, insider particolarmente attivo sul forum e generalmente tenuto in buona considerazione. A suo dire, Sony avrebbe in programma la trasmissione di un nuovo PlayStation Showcase a maggio 2024. In questo modo, andrebbe ad occupare la medesima finestra temporale dell'evento analogo dello scorso anno, che è andato in onda nella serata del 24 maggio.

L'insider s'è limitato a "sganciare la bomba" senza offrire altri dettagli in merito, ma dal momento che mancherebbero ancora molti mesi è difficile chiedere di più. Chiaramente non c'è nulla di ufficiale, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e di concentrarvi, almeno per il momento, sul prossimo PlayStation State of Play, che andrà in onda il 6 febbraio per offrirci nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Rebirth.

Che sia a maggio o in un altro momento dell'anno, prima o poi un PlayStation Showcase dovrà pur andare in onda. Le precedenti indiscrezioni parlavano di inizio 2024, ma a questo punto è probabile che siano infondate. Il PlayStation Showcase 2023, ricordiamo, ha esibito una marea di giochi, tra cui Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 16, Alan Wake 2 e Metal Gear Solid Delta Snake Eater, e ci auguriamo che il prossimo non sarà da meno dato che il calendario da maggio 2024 in poi è piuttosto scarno al momento...