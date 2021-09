PlayStation Showcase, seguite le novità PS5 e PS4 con Everyeye: live su Twitch giovedì!

Con l'annuncio di un nuovo PlayStation Showcase, Sony torna finalmente a comunicare con il pubblico, con un appuntamento che promette grandi novità in arrivo.

La diretta avrà infatti una durata di ben 40 minuti, con il programma che conferma la presenza di nuovi giochi PlayStation 5. Presenti ovviamente all'appello anche aggiornamenti su produzioni già note, sia sul fronte dei progetti dei PlayStation Studios sia sul fronte Terze Parti. È invece già stato sottolineato che non saranno condivise nuove informazioni su PlayStation VR 2, con la nuova generazione di Realtà Virtuale Sony che si paleserà invece più avanti nel tempo.

I titoli candidati a fare la propria comparsa al PlayStation Showcase sono ovviamente molti, tra l'attesissimo God of War 2, Gran Turismo 7 e Horizon: Forbidden West. Sul fronte Terze Parti potrebbe essere invece la volta buona per aggiornamenti sullo stato dei lavori su Final Fantasy XVI o Forspoken, mentre tra i team indipendenti potrebbero tornare in scena gli autori di Little Devil Inside. Difficile fare previsioni sui nuovi annunci per PS5, che potrebbero coinvolgere sia i grandi team Sony, tra Naughty Dog e Insomniac Games, sia le Terze Parti e gli autori Indie.

La Redazione, ovviamente, sarà in diretta per seguire e commentare tutte le novità in arrivo su PS4 e PS5. Il lido per visionare il PlayStation Showcase in nostra compagnia sarà il Canale Twitch di Everyeye. Lo show Sony, lo ricordiamo, prenderà il via puntuale alle ore 22:00 di giovedì 9 settembre. Per interagire in diretta con la Redazione, vi ricordiamo che è sufficiente iscriversi al Canale, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Coloro che desiderano supportare attivamente il palinsesto possono inoltre approfittare degli sconti proposti da Twitch Subtempe o abbonarsi gratis al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.