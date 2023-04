PlayStation Showcase prima del Summer Game Fest: Jeff Grubb è sicuro

Dopo aver innescato un'accesa discussione tra i giocatori Xbox per la questione Hi-Fi Rush, l'insider e giornalista videoludico Jeff Grubb elargisce anticipazioni per i possessori di console Sony che attendono le prossime novità in arrivo su PlayStation.

Nel corso del podcast Giant Bomb, l'insider e giornalista videoludico ha ribadito ciò che aveva già affermato in passato: Sony sta preparando un nuovo PlayStation Showcase, un major event che per contenuti mostrati rappresenterà qualcosa di molto più importante dei classici State of Play. Secondo quanto riporta Grubb, la compagnia nipponica ha intenzione di tenere lo show tra fine maggio e inizio giugno, ed in ogni caso prima del Summer Game Fest che Geoff Keighley condurrà a partire dall'8 giugno.

Non mancherebbe quindi molto prima di conoscere il futuro del gaming su PlayStation, ed è altamente probabile che uno dei protagonisti assoluti dello show sia Marvel's Spider-Man 2, di cui sembra essere stato ultimato il motion capture, e che secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare sul mercato nel mese di settembre. Naturalmente vi consigliamo come al solito di prendere quanto riportato con le pinze, nell'attesa che sia Sony ad annunciare eventualmente l'evento.

Nel frattempo la crescita di PlayStation 5 sembra inarrestabile, con la console Sony che si è imposta al primo posto a marzo negli USA superando persino i numeri di PS4.