PlayStation si prepara al Black Friday: in arrivo tante offerte per il Venerdì Nero!

ha pubblicato un trailer che anticipa le celebrazioni per il: sono in arrivo tantissime offerte sui prodotti, con sconti e promozioni su console, accessori e giochi.

La prima offerta riguarda il visore PlayStation VR, proposto in bundle con PlayStation Camera, PlayStation VR Worlds e Gran Turismo Sport al prezzo di 299,99 euro fino al 27 novembre (Cyber Monday).

Altre promozioni per il Black Friday PlayStation sono attese nei prossimi giorni e per tutta la prossima settimana, per tutte le novità e gli aggiornamenti in merito vi invitiamo a tornare sulla nostra home page. Una buona occasione per acquistare console, giochi e accessori a prezzi ridotti per se e per eventuali regali in vista del Natale.