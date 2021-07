PlayStation, il sito ufficiale non mostra più trofei, amici e party

Inversione di marcia per il sito ufficiale di PlayStation, che da un momento all'altro ha cominciato a mostrare meno informazioni del solito a tutti i giocatori delle piattaforme di gioco della casa.

Per qualche ragione non meglio specificata da Sony, il sito ufficiale di PlayStation ha smesso di mostrare ai suoi giocatori la lista degli amici e dei party, così come il loro profilo e di conseguenza l'elenco dei trofei conquistati giocando. In altre parole, dal 29 giugno 2021 non è più disponibile la versione web di MyPlayStation, che era stata lanciata nel febbraio del 2018: una modifica importante che non è stata giustificata da una motivazione ufficiale, ottenendo solo una menzione sul sito dedicato al supporto di PlayStation.

Sony invita tutti i giocatori a consultare queste informazioni sulle loro console PlayStation 4 e PS5, oppure tramite l'applicazione per dispositivi mobili, la PS App disponibile su Android e iOS.

