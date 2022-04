PlayStation: Sony acquisirà altri studi, la conferma di Jim Ryan

Sony ha ampliato la famiglia dei PlayStation Studios nel corso del 2021 accogliendo Valkyrie Entertainment, Housemarque, Bluepoint, Firesprite, e Nixxes, oltre ad aver raggiunto gli accordi per comprare Haven Studios, l'azienda di Jade Raymond, e Bungie, i noti autori di Destiny e originali creatori della serie di Halo.

L'intenzione della casa nipponica è quella di arricchire ulteriormente il numero di sviluppatori first party tramite acquisizioni di nuove software house. Questo è quanto ha dichiarato Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, nel corso del nuovo podcast ufficiale di PlayStation. Il leader della compagnia è soddisfatto della crescita di Sony nel settore gaming, ed ha anticipato un'ulteriore espansione dei PlayStation Studios.

"Stiamo crescendo grazie alle acquisizioni. Abbiamo acquisito cinque studi nel corso del 2021. Stiamo discutendo con Bungie. E ne abbiamo altre in programma", queste le sue dichiarazioni.



Dopo aver già parlato di PlayStation Plus e della rinnovata offerta che Sony intende proporre ai suoi clienti da giugno, Ryan ha inoltre ribadito il motivo per cui le esclusive realizzate dagli studi interni di PlayStation non saranno incluse al day one nel catalogo per chi sceglierà i tier Extra e Premium.

"Inserire questi giochi in un servizio in abbonamento subito dopo il lancio spezzerebbe il nostro circolo virtuoso. E non saremmo in grado di investire nel modo in cui siamo attualmente in grado di fare. E quindi, non lo faremo. Ci atterremo all'approccio che abbiamo, l'approccio che ci serve bene da molti anni ormai. Lo stesso che crediamo faccia bene ai nostri giocatori".



In questi giorni si è chiacchierato molto di presunte acquisizioni imminenti per Sony, come quella di FromSoftware o Konami. I rumor non hanno trovato conferma al momento, anche se gli artefici di tali indiscrezioni hanno consigliato di attendere le prossime settimane per l'arrivo di novità.