PlayStation: Sony annuncia la chiusura dei Forum per la Community e il Supporto

Con un messaggio condiviso direttamente dalle pagine del sito ufficiale di PlayStation.com, i rappresentanti di Sony annunciano a sorpresa la chiusura di tutti i Forum della Community e del Supporto della compagnia nipponica.

A partire dal 27 febbraio del 2020, l'accesso ai forum di PlayStation.com non sarà più possibile: gli altri canali di comunicazione del colosso tecnologico giapponese, a ogni modo, rimarranno attivi, a cominciare dal modulo per i commenti che accompagna ogni discussione e post pubblicato sul PlayStation Blog.

In questi anni, i forum della Community e del Supporto di PlayStation sono stati impiegati dagli utenti del Monolite Nero per condividere opinioni e giudizi sui principali giochi disponibili su PlayStation 4, ma anche per ricevere dei consigli su come comportarsi per risolvere gli inevitabili problemi che possono accorrere nell'utilizzo quotidiano della console, degli accessori e dei singoli titoli o servizi. Con questa decisione, Sony invita perciò tutti coloro che desiderano ricevere un supporto o interagire con la community a servirsi degli altri canali dell'azienda.

Oltre al PS Blog, l'utenza PlayStation può accedere al gruppo Facebook ufficiale e condividere i propri messaggi con la community su Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. E voi, cosa ne pensate della scelta di Sony di chiudere definitivamente i Forum ufficiali di PlayStation? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di sfogliare la lista dei giochi PS4 mostrati al PAX East 2020.