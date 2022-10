PlayStation: 'Sony aperta a nuove collaborazioni con From Software', dice Hermen Hulst

A quanto pare, oltre agli investimenti di Sony in ambito PC e Mobile, il colosso nipponico guarderebbe con interesse anche a possibili nuove collaborazioni con From Software che potrebbero anche espandersi oltre il puro settore gaming.

Alla fine dello scorso agosto, infatti, è stato confermato che Sony ha comprato nuove quote da From Software, possedendo adesso il 14,1% delle azioni della software house autrice di Elden Ring, Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice per fare alcuni nomi. Parlando ai microfoni di Reuters, il capo dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, rivela che questi investimenti potrebbero dare il via libera ad ulteriori progetti realizzati in stretto legame con From Software, ampliando così ulteriormente gli orizzonti del marchio PlayStation.

"Dovreste pensare anzitutto a collaborazioni nell'ambito dello sviluppo di videogiochi, ma con gli sforzi che stiamo facendo con PlayStation Productions non è comunque impensabile la possibilità di espolorare ulteriori opportunità", afferma Hulst a Reuters lasciando intendere che un domani From Software potrebbe essere coinvolta anche nella realizzazione di progetti cinematografici o televisivi basati sulle sue IP, oltre ovviamente a tenere in considerazione l'ipotesi di nuovi giochi realizzati in esclusiva per PS5.

Difficile al momento immaginare cosa le due realtà potrebbero realizzare insieme in futuro, ma le possibilità sono diverse, dal riprendere l'amata IP di Bloodborne fino alla creazione di qualcosa di completamente inedito. Vediamo come le due compagnie nipponiche intenderanno muoversi.