PlayStation: Sony ha brevettato un sistema di avanzamento automatico nei giochi

Sony non è nuova a registrare brevetti incentrati su innovazioni tecnologiche potenzialmente utili ed interessanti se messe in pratica: si pensi ad esempio al brevetto di Sony per giocare durante il download. Adesso ne è emerso un altro che potrebbe far discutere gli appassionati.

Il colosso nipponico ha infatti da poco brevettato un vero e proprio sistema di auto-play per i giochi, descritto nello specifico come un "metodo e sistema per auto-giocare porzioni di un gioco" che permetterebbe dunque di affrontare in maniera automatica determinate sequenze di un titolo, come ad esempio fasi di grinding o momenti più tediosi e ripetitivi. Un sistema del genere è in realtà già applicato da titoli mobile ed MMORPG, ma non è da escludere che la compagnia giapponese voglia impiegarlo anche per le produzioni presenti su piattaforme PlayStation.

Il fatto che Sony abbia registrato un simile brevetto non significa necessariamente che andrà a concretizzarsi all'atto pratico e potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto. Al tempo stesso però significa che l'azienda sta effettivamente pensando a un modo per implementare nei propri giochi un qualche sistema di auto-play in futuro. A questo punto non resta che scoprire se verranno effettivamente applicate soluzioni simili, su quali giochi e in che modo.

Restando sempre in tema, in precedenza Sony ha anche brevettato un sistema di difficoltà adattiva che cambia in tempo reale a seconda delle abilità dimostrate dagli utenti.

