PlayStation: Sony conferma l'attacco hacker, 'violati i dati di 6.800 dipendenti'

Le indiscrezioni legate agli attacchi hacker contro Sony vengono confermate (seppur ufficiosamente) dai vertici di Sony Interactive Entertainment: il colosso tecnologico giapponese quantifica i danni provocati da queste attività illecite.

In una email inviata da SIE ai propri dipendenti, la divisione Interactive Entertainment dell'azienda nipponica conferma che "il 2 giugno scorso sono state scoperte delle violazioni di dati e download non autorizzati che ci hanno spinti a mettere offline la piattaforma per chiudere ogni vulnerabilità. Successiamente, abbiamo avviato un'indagine con l'assistenza di esperti di sicurezza informatica e abbiamo avvisato le forze dell'ordine".

L'attacco hacker descritto da Sony Interactive Entertainment avrebbe coinvolto un totale di circa 6.800 dipendenti del colosso giapponese e delle sue sussidiarie. Nella mail ai propri dipendenti, SIE spiega inoltre di aver identificato i file scaricati dagli hacker e provveduto a determinare quali informazioni personali siano state sottratte ai dipendenti coinvolti, per poi fornire alle persone interessate dei servizi gratuiti di monitoraggio dei propri conti correnti e l'eventuale ripristino dell'identità in caso di frodi.

Nei giorni scorsi, un'altra violazione dei server di Sony compiuta da un gruppo hacker ransomware ha comportato un boom di ricerche su come cancellare l'account PlayStation.