PlayStation: Sony continuerà a investire su giochi first party e nuove IP

Arrivano nuovi dettagli dal Corporate Meeting di Sony che si sta tenendo in queste ore a Tokyo. Come sappiamo, John Kodera (CEO di Sony Interactive Entertainment) ha parlato di PlayStation 4, console che si avvia verso la fine del suo ciclo di vita, ed ha svelato ulteriori particolari sulla strategia a medio termine di SIE.

Kenichiro Yoshida (CEO di Sony Corporation) e Kodera hanno affermato che il loro obiettivo allo stato attuale è quello di migliorare ulteriormente la fama positiva del brand PlayStation e per questo hanno elaborato un piano a medio termine fino al 31 marzo 2021, che prevede la crescita della divisione Game & Network Services. La strategia prevede guadagni in aumento dal PlayStation Network con l'obiettivo di aumentare il numero di abbonati al servizio PlayStation Plus (oltre 34 milioni di utenti registrati al 31 marzo 2018) e aumentare il coinvolgimento della community tramite servizi come PlayStation Now, Vue, PlayStation Music e ovviamente giochi PS4 e PlayStation VR.

Sony Interactive Entertainment vuole inoltre rafforzare il proprio catalogo dando vita a nuove IP e continuando a investire sugli studi First Party, nonchè sui brand già affermati. Viene evidenziato, come già ribadito, che PS4 sta entrando nella sua ultima fase di vita ma non per questo la piattaforma verrà abbandonata, come dimostra la line-up per i prossimi mesi, che include titoli come Death Stranding, Spider-Man, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2.

PlayStation VR sta registrando numeri in crescita nonostante i bassi ricavi del mercato VR e in generale un problema simile viene riscontrato anche per ForwardWorks, etichetta specializzata nella pubblicazione di giochi mobile, la cui fase di start-up e debutto sul mercato sta richiedendo ancora importanti investimenti.

Infine, John Kodera conclude affermando che "Se nell'era della prima PlayStation puntavamo solamente a vendere una console, oggi il nostro obiettivo è quello di coinvolgere gli utenti e fare in modo che si sentano legati al nostro brand."