PlayStation: Sony crea nuova etichetta per pubblicare le esclusive su PC

Dopo l'annuncio legato a God of War, è sempre più evidente come Sony abbia deciso di aprirsi sempre più all'utenza PC. Per quanto il focus rimanga inevitabilmente il supporto alle console PlayStation, la compagnia nipponica sta lavorando per espandere progressivamente i propri confini all'interno dell'industria del gaming.

La strategia di Sony è ormai ben chiara, ed ecco che l'azienda decide così di dare vita ad un'etichetta di pubblicazione ufficiale che si occuperà della distribuzione del catalogo PlayStation su PC. Come potete osservare tramite l'immagine riportata più in basso, Days Gone riporta "PlayStation PC LLC" come publisher su Steam, e lo stesso vale per altri titoli come Helldivers, Guns Up e nd Everybody’s Gone to the Rapture.

Sembra quindi che PlayStation PC LLC andrà a sostituire la preesistente etichetta "PlayStation Mobile, INC", quantomeno in relazione ai titoli pubblicati su Steam. Il passaggio, tuttavia, sarà graduale, in quanto giochi come God of War e Horizon Zero Dawn riportano ancora la vecchia dicitura sullo store di Valve. Probabilmente si tratta di una transizione prevalentemente formale, e difficlmente vedremo particolari cambiamenti di gestione delle risorse interne a Sony.

Sempre in ottica PC, Sony ha acquisito Nixxes Software, team che supporterà le principali software house del colosso nipponico e si occuperà di effettuare i porting delle esclusive PlayStation.