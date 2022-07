PlayStation: Sony interrompe il supporto tecnico via Twitter, ecco da quando

Che fosse tramite contatto telefonico, il sito ufficiale PlayStation o i propri canali social, nel corso degli anni Sony ha messo a disposizione il supporto tecnico per qualunque problematica con le sue console, in modo così da venire incontro alle esigenze dell'utenza attraverso i canali più disparati.

Il colosso nipponico ha creato anche un'apposita pagina Twitter, Ask PlayStation, che forniva supporto proprio attraverso il noto social network, realizzata in più versioni (oltre alla principale per le Americhe, ne esiste anche una versione UK, una giapponese ed una per il Regno Unito). Tuttavia, Sony sembra aver preso la decisione di interrompere in maniera definitiva il servizio di assistenza tramite Twitter, con i relativi account che cesseranno dunque le loro funzioni.

La conferma arriva dallo stesso Ask PlayStation, informando gli utenti che a partire dal primo agosto 2022 non sarà più possibile accedere al Supporto via Twitter, invitando dunque i giocatori a mandare le loro segnalazioni attraverso altri canali, come per l'appunto il sito PlayStation. La chiusura non dovrebbe riguardare solo l'account principale, ma anche per gli altri territori, dato che il medessimo messaggio è stato condivido anche da Ask PlayStation UK. In ogni caso, dunque, Sony continuerà come di consueto a fornire la propria assistenza in caso di qualunque problematica collegata a PlayStation 5, PS4 o altri prodotti videoludici del colosso nipponico.

Parlando appunto di problemi tecnici, è stata mossa una class-action contro Sony per i crash di PS5, con alcuni utenti che accusano la compagnia di aver volontariamente inserito un bug simile all'interno delle sue piattaforme. Intanto la compagnia si prepara a lanciare il nuovo programma fedeltà PlayStation Stars, che permetterà ai giocatori che aderiranno di guadagnare credito ed altri bonus.