Sony: un brevetto per moderare i messaggi vocali e le emozioni forti su PlayStation

Dopo quello che ha scatenato la polemica per l'utilizzo di termini denigratori nei confronti di Microsoft e Nintendo, ecco che un nuovo brevetto di Sony sembra suggerire la volontà della compagnia nipponica di moderare i messaggi vocali degli utenti PlayStation.

Un brevetto depositato da Sony lo scorso anno, reso pubblico soltanto di recente, ha rivelato che Sony sta cercando di trovare un modo per modificare i messaggi vocali e moderare le forti emozioni. Il titolo del brevetto indica che la tecnologia in questione sarebbe capace di identificare determinate emozioni nella voce di un giocatore e moderare il messaggio di conseguenza. Sebbene alcuni giocatori possano essere preoccupati per gli eventuali ritocchi non richiesti, il brevetto di Sony suggerisce anche che sarebbero in grado di decidere autonomamente il livello di moderazione, o se disattivarla totalmente.

I dettagli aggiuntivi spiegano che i giocatori che desiderano evitare parolacce, termini relativi a misgender o bullismo durante le sessioni di gioco, potranno farlo con questo nuovo metodo e godersi così un'esperienza di gioco più sana e godibile. Questa funzione fornirebbe inoltre ai genitori un modo per monitorare le interazioni online dei propri figli, al fine di evitare qualsiasi tipo di messaggio dannoso che potrebbe turbarli.



Come sempre in questi casi, non è detto che la tecnologia sarà concretamente implementata da Sony, ma potrebbe costituire un'opzione da tenere in seria considerazione dovesse essere implementata sulle piattaforme PlayStation.