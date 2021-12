PlayStation Spartacus: Plus e Now uniti in un nuovo servizio in abbonamento per PS4 e PS5?

Stando ad un nuovissimo report di Bloomberg firmato da Jason Schreier, Sony starebbe mettendo a punto un nuovo servizio in abbonamento pensato per unire i benefici di PlayStation Plus e PlayStation Now. Nome in codice: Project Spartacus.

Stando a quanto scoperto dal giornalista, il lancio di questo nuovo servizio in abbonamento - che dovrebbe mantenere il branding "Plus" e accantonare definitivamente "Now" - sarebbe previsto su PlayStation 4 e PS5 nel corso della primavera del prossimo anno. Sony starebbe pianificando l'introduzione di tre differenti tier, caratterizzati da vantaggi crescenti. Il primo tier includerebbe i benefit del PlayStation Plus, il secondo l'accesso ad un ampio catalogo di giochi per PS4 e successivamente dei titoli per PS5, e il terzo delle demo estese, il gaming in streaming e una libreria di giochi classici per PS1, PS2, PS3 e persino PSP.

Project Spartacus (rumor)

Tier 1: vantaggi del PlayStation Plus;

Tier 2: un ampio catalogo di giochi per PS4 e successivamente anche dei giochi per PS5;

Tier 3: demo estese, gaming in streaming e giochi classici per PS1, PS2, PS3 e PSP.

Stando a quanto sentito da Bloomberg, Sony starebbe anche investendo massicciamente nel miglioramento della sua infrastruttura per il cloud gaming. Non sarebbe invece previsto il lancio di giochi first party al day-one come avviene in Xbox Game Pass. Schreier ha contattato un rappresentante di Sony per chiedere dei chiarimenti in merito, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

A proposito, lo sapete che la prossima settimana verranno messi a disposizione i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di dicembre? L'annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Now, invece, non è ancora avvenuto.