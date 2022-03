PlayStation Spartacus annunciato questa settimana? Anche VGC conferma

La scorsa settimana Jason Schreier ha parlato di un reveal imminente per PlayStation Spartacus, leak confermato da Daniel Ahmad e oggi anche dalle fonti del sito VGC Video Game Chronicles.

VGC conferma che l'annuncio di PlayStation Spartacus è previsto per "l'inizio di questa settimana", senza aggiungere ulteriori dettagli. Il reveal potrebbe dunque avvenire oggi, domani, mercoledì o in qualsiasi altro giorno della settimana, anche se la prima metà sembra essere il periodo indicato, anche secondo le fonti dell'insider Daniel Ahmad.

Greg Miller di Kinda Funny Games ha parlato di tre grandi annunci di Sony entro fine marzo, uno dei quali sembra essere proprio l'annuncio di PlayStation Spartacus mentre il secondo potrebbe in qualche modo essere legato a PlayStation VR2. Nel weekend, un leak ha svelato i possibili prezzi dell'abbonamento PlayStation Spartacus ma il rumor sembra onestamente piuttosto confuso e ben poco credibile con dettagli non troppo chiari, in ogni caso presumibilmente entro breve ne sapremo di più sul nuovo servizio in abbonamento di PlayStation per PS4 e PS5.

Questa settimana Sony annuncerà anche i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022, l'annuncio è previsto per mercoledì 30 marzo alle 17:30 ora italiana, a meno che i piani non vengano stravolti dal reveal di PlayStation Spartacus.